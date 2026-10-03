Der scheidende Bundespräsident hält in Bremen seine vielleicht letzte große Rede. Darin diagnostiziert Frank-Walter Steinmeier den Zustand des Landes und der Welt. Über 50 Minuten voll ungewohnter Klarheit.

„Meine Erwartungen waren größer als das, was Realität geworden ist“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Festakt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit in Bremen.

„Viele Stärken – ein Land“, so lautet das Motto der 36. Einheitsfeier in Bremen. Inspiriert von den vier berühmten Stadtmusikanten: Esel, Hund, Katze und Hahn haben sich gegenseitig getragen, ihre Fähigkeiten gebündelt und am Ende „etwas Besseres als den Tod“ gefunden. Wer die Ostdeutschen sein könnten in dieser Fabel? Womöglich der Hahn, dessen durchdringender Ruf der ganzen Gruppe als Warnsignal dient.