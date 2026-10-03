„Viele Stärken – ein Land“, so lautet das Motto der 36. Einheitsfeier in Bremen. Inspiriert von den vier berühmten Stadtmusikanten: Esel, Hund, Katze und Hahn haben sich gegenseitig getragen, ihre Fähigkeiten gebündelt und am Ende „etwas Besseres als den Tod“ gefunden. Wer die Ostdeutschen sein könnten in dieser Fabel? Womöglich der Hahn, dessen durchdringender Ruf der ganzen Gruppe als Warnsignal dient.
Tag der Deutschen Einheit„Wir sind stärker als die Niedertracht“
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Der scheidende Bundespräsident hält in Bremen seine vielleicht letzte große Rede. Darin diagnostiziert Frank-Walter Steinmeier den Zustand des Landes und der Welt. Über 50 Minuten voll ungewohnter Klarheit.
Von Ulrike Nimz
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