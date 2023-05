Einsatzkräfte der Polizei begleiten die linke Demonstration "Take back the night" in Berlin-Kreuzberg.

Nach den Ereignissen in der Silvesternacht gab es in Berlin die Befürchtung, dass die Demos am 1. Mai eskalieren könnten. Doch die 6300 Polizisten hatten dieses Jahr zunächst wenig zu tun.

6300 Polizisten für die linken und linksradikalen 1.-Mai-Demonstrationen in Berlin sind seit Jahren der übliche Rahmen für das oft krawallige Wochenende. Polizeipräsidentin Barbara Slowik schätzt die linksradikale Szene indessen schwächer ein als in früheren Jahren. "Die Fähigkeit, sich zu organisieren, ist nicht mehr ganz so stark", sagte Slowik dem Tagesspiegel. 2022 habe es weniger politisch motivierte Straftaten von links gegeben. Allerdings habe die Polizei in dieser Zeit auch keine linken Szeneobjekte geräumt. Nach der Silvesternacht waren Befürchtungen aufgekommen, dieses Jahr könnte auch der 1. Mai wieder schlimmer werden.

Zunächst bestätigte sich diese Befürchtung jedoch nicht. In der Nacht zum 1. Mai kam es bei einer linken Frauen-Demonstration in Berlin-Kreuzberg zu kleineren Krawallen. Es gab Angriffe auf die Polizei, Teilnehmer warfen Flaschen und Feuerwerkskörper, wie ein dpa-Fotograf und die Polizei berichteten. Mindestens eine Frau wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 3300 Demonstrantinnen unter dem Titel "Take back the night. Queer-feministische Demonstration" dabei. Vor allem im vorderen Teil des Veranstaltungszugs war die Stimmung am Sonntagabend aggressiv. Es gab Sprechchöre wie "Ganz Berlin hasst die Polizei", Feuerwerkskörper wurden gezündet. Zudem wurde bengalisches Feuer abgebrannt.

Eine linke Demonstration durch den Wedding mit rund 650 Teilnehmern war am Nachmittag dagegen friedlich verlaufen. Allerdings hatten in diesem Jahr auch schwarz gekleidete Täter schon in der Nacht zu Samstag in Berlin-Mitte 18 Autos und mehrere Fensterscheiben demoliert. An Hausfassaden stand der Spruch "Hinaus zum 1. Mai".

Parallel zum Protest hatte die Polizei am Abend der Walpurgisnacht vor allem die vollen Parks im Blick. Zur Beobachtung wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Im Viktoriapark in Kreuzberg beendete die Polizei "ein nicht genehmigtes Konzert eines Rappers". Musik lief auch in anderen Parks wie dem Mauerpark, dem Gleisdreieckpark und dem Treptower Park, wo kleinere Partys auf den Wiesen gefeiert wurden. Für den Abend des Tags der Arbeit wurden in Neukölln und Kreuzberg in diesem Jahr 10 000 bis 15 000 Menschen erwartet. Immer wieder kam es bei der Demonstration zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, auch in diesem Jahr werde es "wieder diejenigen geben, die gewaltbereit sind, Pyrotechnik zünden oder vielleicht Flaschen und Steine werfen". Zur Abschreckung habe die Polizei zuvor gezielt in sogenannten Gefährder-Ansprachen Verdächtige der Silvesterkrawalle vor Randale gewarnt. Slowik verwies auf Verbote bei der Demonstration am Abend, so seien etwa Sturmhauben und Schutzausrüstung zur Vermummung verboten. Untersagt wurden auch die Verherrlichung von Gewalt und antisemitische Äußerungen sowie Hetze gegen Israel.

In Stuttgart geriet am 1. Mai eine Gewerkschaftskundgebung zum Tag der Arbeit zeitweise außer Kontrolle. Einige Demonstrierende aus dem linksextremen Spektrum hätten Rauchbomben geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Beamten setzten Pfefferspray, Schlagstöcke und eine Polizeidrohne ein. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Nach einer kurzen Unterbrechung sei die Kundgebung fortgesetzt worden. Mehrere Tausend Menschen seien in der Landeshauptstadt auf die Straßen gegangen, der Großteil habe friedlich demonstriert.