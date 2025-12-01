Bei erneutem Beschuss aus Afghanistan sind in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan zwei Menschen getötet worden. Das teilte der Pressedienst des autoritär herrschenden tadschikischen Präsidenten Emomali Rachmon mit. Örtlichen Medien zufolge handelt es sich bei den Opfern erneut um chinesische Staatsbürger. Bereits vergangene Woche waren nach Angaben des tadschikischen Außenministeriums drei Chinesen bei einem Angriff aus Afghanistan getötet worden. Die Opfer waren Mitarbeiter einer Bergbaufirma. Das Außenministerium in Kabul bekundete sein Beileid und sicherte den Behörden in Tadschikistan volle Kooperation bei der Ermittlung der Verantwortlichen zu.