15. November 2018, 18:43 Uhr Tadschikistan Prestigeobjekt eines Autokraten

In Tadschikistan eröffnet das größte Wasserkraftwerk Zentralasiens. Es soll das verarmte Land in eine lichte Zukunft führen.

Von Frank Nienhuysen

Kann man einer Turbine mehr Aufmerksamkeit widmen, als dass sie am "Tag des Präsidenten" in Gang gesetzt wird? Begleitet von ausländischen Staatsgästen, einem Galakonzert der besten Künstler in der Hauptstadt Duschanbe, mit Seminaren, runden Tischen und freiem Eintritt in die städtischen Parkanlagen? Tadschikistan schreibt dem technischen Ereignis an diesem Wochenende kolossale Bedeutung zu, denn mit der neuen Turbine sollen auch neue Zeiten anbrechen - lichte Zeiten, mit sehr viel Strom. Tadschikistan kann davon reichlich gebrauchen, vor allem auf dem Land ...