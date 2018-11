15. November 2018, 18:43 Uhr Tadschikistan Prestigeobjekt eines Autokraten

In Tadschikistan eröffnet das größte Wasserkraftwerk Zentralasiens. Es soll das verarmte Land in eine lichte Zukunft führen.

Von Frank Nienhuysen

Kann man einer Turbine mehr Aufmerksamkeit widmen, als dass sie am "Tag des Präsidenten" in Gang gesetzt wird? Begleitet von ausländischen Staatsgästen, einem Galakonzert der besten Künstler in der Hauptstadt Duschanbe, mit Seminaren, runden Tischen und freiem Eintritt in die städtischen Parkanlagen? Tadschikistan schreibt dem technischen Ereignis an diesem Wochenende kolossale Bedeutung zu, denn mit der neuen Turbine sollen auch neue Zeiten anbrechen - lichte Zeiten, mit sehr viel Strom. Tadschikistan kann davon reichlich gebrauchen, vor allem auf dem Land müssen die Menschen immer wieder auf Elektrizität verzichten, weil es nicht genug gibt und Leitungen marode sind.

Der Staat ist einer der ärmsten in Zentralasien; er hat weder viel Öl wie Kasachstan noch Gas wie Usbekistan und Turkmenistan. Aber es hat gewaltige Berge, Siebentausender, und so auch die Macht über Wasser. In einigen Jahren soll der neue Rogun-Staudamm gefüllt sein, die mit 335 Metern höchste Talsperre der Welt, und mit der Einweihung an diesem Freitag läuft auch die erste von sechs Turbinen des dazugehörigen Wasserkraftwerks.

In Tadschikistan wird das Projekt schon jetzt als persönlicher Erfolg des autoritären Präsidenten Emomali Rachmon gewertet, der sich "Führer der Nation" nennen lässt und das Land seit einem Vierteljahrhundert regiert. Der Chef der Regierungspartei schlug sogar devot vor, den Rogun-Staudamm nach Rachmon zu benennen. Personenkult hat in Zentralasien große Tradition, und nach Lesart der Regierungspartei hat der Staatschef das Großprojekt praktisch von Grund auf neu beginnen müssen. Denn der Bau des Wasserkraftwerks, so frisch es mit der Inbetriebnahme der ersten Turbine wirkt, hat schon vor fast einem halben Jahrhundert begonnen.

Das Megaprojekt war bisher auch an Usbekistan gescheitert

Mitte der Siebzigerjahre startete das Projekt, kam jedoch zum Erliegen, weil die Sowjetunion zuerst wirtschaftlich klamm war und dann aufhörte zu existieren. Das Imperium zerfiel in seine Einzelteile, und das unabhängige Tadschikistan, das Jahrzehnte lang praktisch von Moskau aus planwirtschaftlich gelenkt wurde, musste nun selber klarkommen. Zunächst aber versank es in einen Bürgerkrieg. Als der vorüber war, wurde die Wiederaufnahme des Kraftwerkbaus jedoch nicht einfacher, denn das Land hatte nun einen ebenfalls unabhängig gewordenen Nachbarn, Usbekistan, der sich massiv gegen den Staudamm wehrte und dafür auch schon mal die Gaslieferung stoppte.

Mit der Kontrolle über die gebirgigen Flussströme würde Tadschikistan nämlich auch massiven Einfluss auf Usbekistan gewinnen. Denn das tiefer gelegene Land benötigt das Wasser dringend zur Bewässerung seiner Baumwollfelder. Usbekistan ist einer der größten Baumwoll-Lieferanten der Welt. Es fürchtete abgeschnitten zu werden. Und hatte Angst, dass es nach einem Erdbeben in dem seismisch sensiblen Gebiet zu einem Dammbruch und einer gewaltigen Flutwelle kommen könnte.

Inzwischen aber hat sich die Lage radikal verändert. Vor zwei Jahren starb in Usbekistan der langjährige Herrscher Islam Karimow, und dessen Nachfolger setzt seitdem auf Entspannung und deutlich mehr Dialog in Zentralasien. Kaum kamen die neuen Signale vom Nachbarn, reiste der tadschikische Staatschef Rachmon Ende 2016 zur ewigen Baustelle und schwang sich höchstselbst auf eine Planierraupe. Es sollte also weitergehen.

Das Wasserkraftwerk Rogun wird das größte in Zentralasien sein und soll auch die Machtposition des Präsidenten festigen, der mit Härte gegen Kritiker vorgeht. Aber trotz aller Fortschritte wird so schnell nicht alles ausgeschöpft, was das Projekt verspricht. Die erste von sechs Turbinen soll zunächst nur mit 100 der möglichen 600 Megawatt beginnen, die zweite startet im nächsten Frühjahr. Und wann tatsächlich so viel Überschuss produziert wird, dass der neue Strom wie erhofft auch nach Afghanistan, Pakistan oder Usbekistan exportiert werden kann, ist noch unklar. Am Wochenende jedoch wird vermutlich an nichts gespart.