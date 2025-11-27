Bei einem bewaffneten Angriff aus Afghanistan sind in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan nach Angaben des Außenministeriums in Duschanbe drei chinesische Staatsbürger getötet worden. Die Opfer waren Mitarbeiter einer im Gebiet Schamsiddin Schochin im Südosten Tadschikistans tätigen Bergbaufirma, wie das Außenministerium weiter mitteilte. Demnach erfolgte der Angriff von afghanischer Seite mit Schusswaffen und Drohnen. Das Ministerium machte kriminelle Banden für die Tat verantwortlich. Die Firma soll auch Gold abbauen in einem Bergwerk nahe der afghanischen Grenze. Schon vor einem Jahr kam dort bei einem Überfall ein Chinese ums Leben.