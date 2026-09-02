Die Stadt Datteln im Ruhrgebiet muss die geplante Anschaffung von rund 650 neuen Tablets für ihre Schulen nach einem Rechtsstreit mit dem Elektronik-Konzern Samsung neu starten. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, wie eine Sprecherin sagte. Die Entscheidung in zweiter Instanz könnte grundsätzliche Auswirkungen auf die Beschaffung von Technik an Schulen und Behörden haben. Denn viele Behörden wollen bei der Ausschreibung neuer IT-Geräte einem bereits eingeführten Betriebssystem treu bleiben.Die Stadt Datteln wollte für ihre Schulen erneut iPads des Herstellers Apple bestellen.Samsung argumentierte, deutsche Behörden dürften bei einer Ausschreibung keinen Hersteller bevorzugen.