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BundesregierungWieso die Tabaksteuer aus Versehen zu früh erhöht wurde

Lesezeit: 4 Min.

Eine Steueranhebung dürfte den Preis für Zigaretten in Deutschland deutlich erhöhen.
Eine Steueranhebung dürfte den Preis für Zigaretten in Deutschland deutlich erhöhen.
Jens Kalaene/dpa

Durch einen Fehler im Bundesfinanzministerium würde die Packung Zigaretten schon jetzt fast zwölf Euro kosten. Nicht erst 2030. Kann die Panne korrigiert werden?

Von Georg Ismar, Berlin

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Der Eintrag bei der Plattform Wikipedia zu Bastian Fleig offenbart einen Werdegang, der nicht der übliche eines Ministerialdirektors in Deutschland ist. Geboren 1982 in Backnang sei er ein „deutscher politischer Beamter (SPD), Gewerkschafter und ehemaliger Hip-Hop-Künstler“. In seinem Song „Goldstandard“ rappte er mal: „Ich hör’ nich’ auf, weil ich, was ich träum’, auch zu Ende bring’.“

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