An Tag zwei nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist eigentlich nur eines klar: Die AfD hat die Wahl gewonnen. Die Frage, ob deren Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auch neuer Ministerpräsident des Landes wird, wie es der überwältigende Wahlsieg eigentlich nahelegen würde, ist deutlich schwieriger zu beantworten, denn eine eigene Mehrheit hat die AfD im Landtag nicht. Wie also könnte es in Magdeburg nun weitergehen? Meine Kollegen Dominik Fürst und Nicolas Richter stellen sechs mögliche Szenarien vor , von einer Koalition zwischen AfD und BSW über eine Allparteienkoalition gegen die AfD bis hin zu Neuwahlen – und geben auch eine Einschätzung ab, wie wahrscheinlich diese Szenarien sind. Eine entscheidende Rolle dürfte dem BSW zukommen, deren Spitzenkandidaten bereits angedeutet haben, sich bei der Ministerpräsidentenwahl zu enthalten, „wenn es nicht anders geht“. Wird die kleine Partei also zum Königsmacher? Mein Kollege Christian Zaschke berichtet. Beim Blick auf Berlin war am Montag erstaunlich, dass am Stuhl von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bisher noch nicht sehr laut gerüttelt wird. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass sich die Union weiter im Wahlkampf befindet: Am 20. September werden auch in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin neue Landesparlamente gewählt. Aber natürlich rumort es in der Union , wie meine Kollegen Daniel Brössler und Robert Roßmann beschreiben. Die Leiterin des Berliner Büros, Henrike Roßbach, beschreibt in ihrem Leitartikel , warum der Bundeskanzler zu den großen Verlierern des Wahlabends gehört – aber auch, warum es für ihn keinen leichten Weg raus aus dieser Position gibt. Die Folgen der Landtagswahl dominieren derzeit die Politik in Deutschland, und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Wenn Sie sich nach etwas Zerstreuung sehnen, möchte ich Ihnen einen Blick auf die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen empfehlen, die derzeit in Berlin ausgetragen wird. Deutschland gewann am Montag gegen Mali. Die chinesische Spielerin Zhang Ziyu kämpft derweil nicht nur mit ihren Gegnern auf dem Platz, sondern, wie mein Kollege Jonas Beckenkamp berichtet, auch mit allerlei Klischees wegen ihrer Körpergröße: Sie ist 2,23 Meter groß.

Wahl in Sachsen-Anhalt

Szenarien nach AfD-Wahlerfolg: Wie könnte Siegmund an die Macht kommen? Ulrich Siegmund hat zwar einen überwältigenden Wahlsieg erzielt, aber wie er eine Regierung bilden könnte, ist deutlich weniger klar. Im Landtag sind nun verschiedene Szenarien möglich. Zum Artikel

AfD- und BSW-Spitzen kommen sich bei „Markus Lanz“ näher. Tino Chrupalla und Sahra Wagenknecht führen eine Art TV-Koalitionsprobe vor. Die Parteien sind bei ihrer völkischen Vorstellung von Deutschland und Kreml-Kuschelkurs auf einer Linie. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Nach Feuerpause: Kiew meldet neue russische Angriffe. Ballistische Raketen treffen Wohngebäude, eine Schule und mehrere Autos. Am Wochenende waren Unterhändler von US-Präsident Trump für Verhandlungen nach Moskau und Kiew gereist – ohne Ergebnisse. Zum Newsblog

Kanada will ab heute Gegenzölle auf US-Importe erheben. Die Zölle sollen bei bis zu 50 Prozent liegen und treffen unter anderem Produkte aus Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte und landwirtschaftliche Ausrüstung. Der Zollstreit der Nachbarn geht damit in eine neue Runde. Zum Newsblog

Kfz-Versicherungen werden erneut deutlich teurer. Autofahrer werden auch im kommenden Jahr mehr für ihre Kfz-Versicherungen zahlen müssen. Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet mit ähnlichen Preissteigerungen wie in diesem Jahr, als die Preise im Schnitt um 6,5 Prozent zugelegt haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Wie die Krebsmedizin der Zukunft aussehen könnte. Die Forschung von Jacqueline Lammert verbindet KI und Präzisionsonkologie. Im Interview mit SZ Dossier spricht die Ärztin darüber, welche Fragen geklärt werden müssen, bevor Zukunftssysteme in der Regelversorgung ankommen können. Auch wichtig: Bei der digitalen Brieftasche ist Verbraucherinnen und Verbrauchern Sicherheit wichtiger als eine möglichst schnelle Identitätsprüfung. Zum Briefing

Geoökonomie: So lassen sich Stromnetze besser schützen. Die Anschläge auf Umspannwerke folgen einem beunruhigenden Muster. Experten warnen: Nicht jeder Angriff wird glimpflich ausgehen. Die Strominfrastruktur ist auf technische Störungen vorbereitet, nicht aber auf koordinierte Sabotage. Ein solcher Mehrfachangriff könnte Betreiber und Behörden schnell überfordern. Mehr Schutz versprechen Krisenübungen und eine gezielte Absicherung besonders verwundbarer Stellen. Zum Briefing