In einem Polit-Talk von SZ und RBB diskutieren Bundesgesundheitsminister Spahn und Grünen-Chef Habeck über die Frage, ob das Virus die Gesellschaft spaltet. Dabei wird klar: Irren gilt in Corona-Zeiten selbst zwischen politischen Gegnern als menschlich.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Nächstes Jahr um diese Zeit, da sind sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Grünen-Chef Robert Habeck ziemlich einig, wird alles anders sein als es derzeit ist. Mit Blick auf Corona deshalb, weil Deutschland das Virus dann wahlweise "im Griff" (Habeck) oder "unter Kontrolle" (Spahn) haben werde. Und mit Blick auf die sonstige Politik, weil dann nicht mehr Angela Merkel im Bundeskanzleramt sitzen wird.

Um Corona und um die Frage, ob das Virus die Gesellschaft spaltet, ging es am Montagnachmittag in einem Polit-Talk der Süddeutschen Zeitung und des RBB. Spahn und Habeck, die in dieser Runde aufeinandertrafen, ging es aber erkennbar noch um etwas anderes: Nämlich darum, das Feld überhaupt erst mal zu vermessen, auf dem Politik und Gesellschaft derzeit diese Krise miteinander aushalten und ausfechten. Und auch ein bisschen darum, wie man sich gegenseitig so findet - schließlich könnte da nächstes Jahr, nach der Bundestagswahl, durchaus etwas Schwarz-Grünes zusammenwachsen. Oder, wenn man Habeck fragt, etwas Grün-Schwarzes.

Auf der einen Seite also der Grünen-Chef, der vielleicht Kanzler werden will, von dem aber nicht klar ist, ob seine Partei findet, dass er das sollte. Und auf der anderen Seite der CDU-Minister, von dem viele in seiner Partei finden, dass er Kanzler könnte, der sich selbst aber in den Dienst eines anderen Kandidaten gestellt hat, bei dem das vermutlich nicht mehr ganz so viele so sehen.

Es hätte also kompliziert werden können zwischen Habeck und Spahn - wurde es aber nicht. "Grundsätzlich ist er ja sympathisch", sagte Spahn über Habeck. Und Habeck über Spahn: "Ein Amt verändert einen Menschen, das merkt man bei Jens", wobei der Grünen-Chef erkennbar meinte: nicht zum Schlechteren.

Klar wurde in dem Gespräch auch: Irren gilt in Corona-Zeiten selbst zwischen politischen Gegnern als menschlich. Spahn, der vor einiger Zeit noch gesagt hatte, man würde Läden und Friseure mit dem Wissen von heute nicht noch einmal schließen, gab zu, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn er damit richtig gelegen hätte. Er sagte aber auch: "Es tut nicht mir weh, sondern den Einzelhändlern und den Friseuren, für die das mindestens 25 harte Tage werden." Und Habeck sagte: "Es schafft Vertrauen, wenn man Fehler zugibt", auch wenn es "das Schwerste" im politischen Geschäft sei.

Allerdings, so viel Oppositionspolitiker musste dann doch sein, darf laut Habeck aus dem selbstkritischen "wir" der Politik kein kritisches "ihr" der Gesellschaft werden. Genau in diesem Punkt aber habe sich etwas verschoben. Die Regeln der Politik, der "Wellenbrecher" im November, hätten schlicht nicht gereicht - das sei aber nicht die Schuld der Menschen. Habeck nimmt einen neuen "Sound" wahr, dass nämlich die Politik sich auf den Standpunkt stelle: "Wir machen das so gut wir können, aber dass wir Probleme haben, liegt daran, dass ihr so menschlich sein." Das hält er für falsch. Spahn hielt dagegen: Es funktioniere aber auch nicht die Variante, "die Bundes- und Landesregierungen müssen etwas entscheiden, und dann ist es gut". Bei einer Pandemie, bei der es um Kontakte gehe, funktioniere es nur, wenn alle mitmachten.

Genau das wird laut Habeck aber immer schwieriger. "Wir sind als Gesellschaft nicht mehr in diesem großen Zusammenhalt, den wir hatten." Die Zustimmung für die Maßnahmen sei hoch, ja, aber was für ein "Ja" sei das denn noch? "Es ist ein ganz schön gequetschtes Ja", so der Grünen-Chef. Wie die Debatte im kommenden Jahr weitergehe, könne man nicht sagen. Zwei Ableitungen hält er für denkbar: Entweder die, dass die Politik es nicht hingekriegt habe. Oder jene, dass Deutschland gut durch die Krise gekommen sei und diese Solidarität jetzt auch in der Klimakrise und sozialen Krise gelten müsse.

Spahn nannte das "Zweifeln, Zögern, Hadern" in der Gesellschaft völlig normal, ebenso, dass "ein Busunternehmer, der vor der Existenzfrage steht, dieses Virus anders sieht als die Intensivpflegerin, die Covid-19-Kranke vor dem Tode rettet". Diskutiert werden müsse aber als Gemeinschaft, nicht bloß in der eigenen Echokammer. Bisher, so Spahn, gelinge das noch ganz gut. "Auch Friseure aus meinem Bekanntenkreis erinnern mich an mein Zitat vom September", sagt er. Sie sagten ihm zwar: "Das ist echt Mist." Sie sagten aber auch: "Das müssen wir jetzt zusammen durchhalten." Wichtig sei, nicht "unerbittlich" zu werden.

Abseits der großen Fragen erfuhr man von Spahn am Montagnachmittag dann noch, dass er am liebsten beim Spazierengehen nachdenke ("Ist gesund"). Und Habeck offenbarte seinen Blick auf die Emotionen der Kanzlerin. Dass sie selbige gezeigt hat in ihrer jüngsten Bundestagsrede finde er "gar nicht störend". Im Gegenteil: "Mehr davon! Mich holt das ab."