SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Wieso nicht ein Triumphbogen ‚Arc de Trump‘?“

Ein Bagger reißt einen Teil des Ostflügels des Weißen Hauses ab, um Platz zu machen für einen Ballsaal, den US-Präsident Donald Trump sich wünscht.
Ein Bagger reißt einen Teil des Ostflügels des Weißen Hauses ab, um Platz zu machen für einen Ballsaal, den US-Präsident Donald Trump sich wünscht. (Foto: (Foto: Timo Lenzen / Brendan Smialowski))

Wehrpflicht, Wahlen, Weißes Haus: In Washington rollen die Bagger, Deutschland diskutiert über den Dienst an der Waffe, und New York City wählt einen neuen Bürgermeister. Die neue Folge des transatlantischen Podcasts.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über die Wehrpflicht in Deutschland und Wahlen in den USA: Wie fair werden diese in Zukunft noch sein? Was genau ist „Gerrymandering“? Und wer ist Zohran Mamdani, der politische Shootingstar der Demokraten, der als Bürgermeister bald New York City regieren könnte?

