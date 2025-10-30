Wehrpflicht, Wahlen, Weißes Haus: In Washington rollen die Bagger, Deutschland diskutiert über den Dienst an der Waffe, und New York City wählt einen neuen Bürgermeister. Die neue Folge des transatlantischen Podcasts.

In der neuen Folge ihres Podcasts „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, über die Wehrpflicht in Deutschland und Wahlen in den USA: Wie fair werden diese in Zukunft noch sein? Was genau ist „Gerrymandering“? Und wer ist Zohran Mamdani, der politische Shootingstar der Demokraten, der als Bürgermeister bald New York City regieren könnte?