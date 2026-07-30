Wer die Hauskuh Yvonne vermisst, ist hier richtig. Wer Robert Moses noch nicht kennt, auch. Die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ verabschiedet sich in eine turbulente Sommerpause.

In der letzten Folge vor der Sommerpause der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ hoffen Christian Zaschke, Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, New York-Korrespondent der SZ, sehnlichst auf das Sommerloch – vergebens. Wo einst Brillenkaiman Sammy oder Problembär Bruno die Schlagzeilen für sich beanspruchten, bestimmen jetzt der Terroranschlag in Berlin und die Brände in Bordeaux die Nachrichten.