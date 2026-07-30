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SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Wann wird's mal wieder richtig Sommerloch?“

Lesezeit: 1 Min.

Eine Kameramann filmt am 15.7.1994 am Ufer des Straberger Baggersees den wieder eingefangenen Brillenkaiman „Sammy“. Das Sommerloch-Urtier war tagelang auf den Titelseiten deutscher Zeitungen.
Eine Kameramann filmt am 15.7.1994 am Ufer des Straberger Baggersees den wieder eingefangenen Brillenkaiman „Sammy“. Das Sommerloch-Urtier war tagelang auf den Titelseiten deutscher Zeitungen. Cover: Timo Lenzen; Foto: Stephan Jansen

Wer die Hauskuh Yvonne vermisst, ist hier richtig. Wer Robert Moses noch nicht kennt, auch. Die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ verabschiedet sich in eine turbulente Sommerpause.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

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In der letzten Folge vor der Sommerpause der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ hoffen Christian Zaschke, Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, New York-Korrespondent der SZ, sehnlichst auf das Sommerloch – vergebens. Wo einst Brillenkaiman Sammy oder Problembär Bruno die Schlagzeilen für sich beanspruchten, bestimmen jetzt der Terroranschlag in Berlin und die Brände in Bordeaux die Nachrichten.

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