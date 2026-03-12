Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Trump hat eindeutig das Völkerrecht verletzt“

US-Präsident Donald Trump salutiert auf der Dover Air Force Base, während die Leiche von Sargeant Declan Coady, 20, von Soldaten weggetragen wird. Coady starb bei einem Drohnenschlag in Kuwait, nachdem die USA und Israel ihre Militäraktion gegen Iran starteten.
US-Präsident Donald Trump salutiert auf der Dover Air Force Base, während die Leiche von Sargeant Declan Coady, 20, von Soldaten weggetragen wird. Coady starb bei einem Drohnenschlag in Kuwait, nachdem die USA und Israel ihre Militäraktion gegen Iran starteten. Cover: Timo Lenzen; Foto: Julia Demaree Nikhinson

Welche Ziele verfolgt Donald Trump mit dem Krieg in Iran? Und wieso kommt nicht mehr Kritik aus der EU? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Boris Herrmann und Christian Zaschke

Endlich muss die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ nicht mehr ohne Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, auskommen. Trotz seiner andauernden Konvaleszenz schafft er es für einen schnellen Austausch in die aktuelle Folge mit Boris Herrmann, dem SZ-Korrespondenten in New York. Er muss es kurz halten, die Genesung ruft, das betont Zaschke mehrmals.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite