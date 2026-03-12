Endlich muss die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ nicht mehr ohne Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, auskommen. Trotz seiner andauernden Konvaleszenz schafft er es für einen schnellen Austausch in die aktuelle Folge mit Boris Herrmann, dem SZ-Korrespondenten in New York. Er muss es kurz halten, die Genesung ruft, das betont Zaschke mehrmals.