Endlich muss die „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ nicht mehr ohne Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, auskommen. Trotz seiner andauernden Konvaleszenz schafft er es für einen schnellen Austausch in die aktuelle Folge mit Boris Herrmann, dem SZ-Korrespondenten in New York. Er muss es kurz halten, die Genesung ruft, das betont Zaschke mehrmals.
SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Trump hat eindeutig das Völkerrecht verletzt“
Welche Ziele verfolgt Donald Trump mit dem Krieg in Iran? Und wieso kommt nicht mehr Kritik aus der EU? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.
