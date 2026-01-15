Die erste Folge „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ im neuen Jahr muss leider (fast) ohne Christian Zaschke auskommen. Die aktuellen Entwicklungen in den USA ordnet Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, zusammen mit Antonia Franz, Podcastredakteurin, ein.
SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Offen imperialistisch“
Wie ist es, Nicolás Maduro als Nachbarn zu haben? Und was bleibt von einem Jahr Donald Trump? Die neue Folge des Podcasts zwischen München und New York.
Von Antonia Franz und Boris Herrmann
Podcast:Old Man Trump – Die wirklich wahre Geschichte des größten Lügners von Amerika
Zwei SZ-Reporter machen sich auf die Spuren von Donald Trumps düsterer Vergangenheit und merken: Es ist alles noch irrer als befürchtet. Ein Roadtrip durch ein Land am Abgrund.
