In der aktuellen Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ sprechen Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, und Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin über die starke AfD in Sachsen-Anhalt und den eher wackelnden „Trumpismus“ in den USA.
SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Niemand hat die Absicht, die Demokratie abzuschaffen“
In den USA wird wieder über die Inszenierung der Todesstrafe diskutiert und in Sachsen-Anhalt kommt es mit dem AfD-Landtagspräsidenten zur Zäsur. Doch Zeit, auszuwandern? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.
Von Boris Herrmann und Christian Zaschke
Lesen Sie mehr zum Thema