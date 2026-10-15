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SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Niemand hat die Absicht, die Demokratie abzuschaffen“

Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister, strebte eine öffentlichkeitswirksame Todesstrafe an.
Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister, strebte eine öffentlichkeitswirksame Todesstrafe an.
ap_photo, Cover: Timo Lenzen

In den USA wird wieder über die Inszenierung der Todesstrafe diskutiert und in Sachsen-Anhalt kommt es mit dem AfD-Landtagspräsidenten zur Zäsur. Doch Zeit, auszuwandern? Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

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In der aktuellen Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ sprechen Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, und Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin über die starke AfD in Sachsen-Anhalt und den eher wackelnden „Trumpismus“ in den USA.

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