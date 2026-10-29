Am 3. November wählt Amerika: Midterms , die großen Zwischenwahlen auf halber Strecke zwischen zwei Präsidentschaftswahlen. Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, und Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, sprechen über die Erfolgschancen der Demokraten und die Un-Beliebtheitswerte von Donald Trump . Trotzdem aber ist noch nichts entschieden: Zurechtgeschnittene Wahlkreise, wacklige Umfrageergebnisse und Milliarden an Wahlkampfspenden könnten für Überraschungen sorgen.

Auch für Deutschland könnten die Zwischenwahlen Konsequenzen haben. Zum einen entscheiden sie, wie Trump die letzten beiden Amtsjahre verbringt, ob er sich stärker der Innen- oder doch der Außenpolitik zuwendet – und bei Letzterem ist die Frage, ob das wirklich wünschenswert wäre. Zum anderen diskutieren Herrmann und Zaschke, ob das amerikanische Modell gebündelter Wahltermine nicht auch für Deutschland ein Vorbild wäre, wo ständig irgendwo Wahlkampf ist – und sind sich, selten genug, komplett einig.

Außerdem: die Reize und Risiken des Wellenreitens, bewegende Zeitreisen und fiktive Kutschfahrten mit Alice Weidel.

Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke

Redaktion: Christoph Gurk

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

Sounddesign: Julia Ongyerth

Cover: Timo Lenzen

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