Jensen Huang verlässt Nvidia, kommt elf Tage später zurück und Donald Trump freut sich mit den Investoren. Zeit, sich den trumpfreien Nachrichten zu widmen. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Mississippi ist jetzt blau. Scott Colom ist nach 44 Jahren der erste Demokrat, der in seinem Bundesstaat zum Senator gewählt wurde. Geholfen hat dabei auch die medienwirksame Kampagne „Pick another...“.

Entscheidungen zu treffen kann schon mal schwer fallen. Wenn man sich auch noch für etwas Neues entscheidet, erst recht. Genau das haben aber viele Menschen in Mississippi getan. Mit einem überraschenden Ergebnis: Nach 44 Jahren ist Scott Colom der erste Demokrat, der in dem ehemaligen Sklavenhalterstaat zum Senator gewählt wurde. Auch das eigentlich tiefrote Texas hat in den Midterms demokratisch gewählt.

Auf dieser blauen Welle reist SZ-Korrespondent Boris Herrmann durch den Süden der USA, trifft in Mississippi Angehörige von Scott Colom und spricht mit dem neugewählten Senator dann ausgerechnet an der Zapfsäule beim Tanken. Der Korrespondent Christian Zaschke war wiederum im politischen Berlin unterwegs, wo der Ausschluss von Vanessa Emde aus der Linkspartei ganz oben auf der Liste der Debatten steht.

Und obwohl beide Reporter in unterschiedlichen Ländern unterwegs waren, kommen sie zu demselben Resümee, auf wem jetzt die Hoffnung und der Optimismus für die kommenden Jahre lastet.

Außerdem geht es um die Frage, wessen Hirne frittiert wurden und warum ausgerechnet ein Vampir-Darsteller bald den MI6-Agenten James Bond spielt und nicht Boris Herrmann.

Moderation und Redaktion: Boris Herrmann und Christian Zaschke

Redaktion: Helen Krueger-Janson

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

Sounddesign: Julia Ongyerth

Cover: Timo Lenzen

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