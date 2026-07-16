Spätestens seit der Fußball-WM ist Washington überzeugt: Die ganze Welt liebt die USA! Über den Wahrheitsgehalt dieser „Love Affair“ und politische Wendehälse: Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

In der neuen Folge von „Deutsch-Amerikanische Freundschaft" sprechen Christian Zaschke aus Berlin und Boris Herrmann aus New York über die WM-Bilanz von Andrew Giuliani, Trumps Golfkumpel und Chef von dessen WM-Task-Force. Er glaubt kurz vor dem Ende des Turniers: „We've really seen the world's love affair with the United States." Eine aktuelle Studie zeichnet aber ein anderes Bild: Denn in mehreren Dutzend Ländern, darunter auch Deutschland, ist das Vertrauen in die USA zuletzt massiv eingebrochen. Und auch weitere Tote bei Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE sowie der der wieder voll entbrannte Iran-Krieg passen da kaum zu dieser Bilanz.