SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“Die Einpreisung des Donald Trump

Die Medaille für den Fifa-Friedenspreis hängt sich Trump direkt selbst um.
Die Medaille für den Fifa-Friedenspreis hängt sich Trump direkt selbst um. (Foto: SZ / Jonathan Ernst)

In einer Live-Folge von ihrem Podcast diskutieren die beiden Korrespondenten über den Zustand der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Reicht man Trump besser die Hand – oder zeigt man ihm den Mittelfinger?

Von Boris Herrmann, Christian Zaschke und Patrick Bauer

Die letzte Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ für dieses Jahr ist eine ganz besondere: Christian Zaschke, SZ-Korrespondent in Berlin, und Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York, diskutieren live und vor Publikum auf dem Tollwood Winterfestival in München.

Podcast
:Old Man Trump – Die wirklich wahre Geschichte des größten Lügners von Amerika

Zwei SZ-Reporter machen sich auf die Spuren von Donald Trumps düsterer Vergangenheit und merken: Es ist alles noch irrer als befürchtet. Ein Roadtrip durch ein Land am Abgrund.

