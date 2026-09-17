Warum überschüttet Donald Trump jeden auf seiner Mailingliste mit Auszeichnungen? Und hat sich Kanzler Friedrich Merz sein Amt vielleicht einfacher vorgestellt? Die neue Folge des Podcasts zwischen New York und Berlin.

Er verleiht gern Orden und Medaillen, nicht nur an Sportler wie Tiger Woods, sondern auch an alle Mitglieder seiner Mailingliste: US-Präsident Donald Trump.

Seit Wochen überhäuft Donald Trump seine angeblich treuesten Patrioten mit Liebesbriefen, Zuneigungen und Medaillen. Mittendrin: Boris Herrmann und Christian Zaschke, die aus Akkreditierungsgründen im Mailverteiler des Weißen Hauses sind. Zaschke ist so schon in Trumps „Commanders Circle“ gelandet, hat den „First Class Maga Status“ verliehen bekommen und sogar die „Maga Gold Medal“, eine Auszeichnung, die weltweit bisher angeblich nur ein einziger anderer Mensch erhalten hat. Seltsam nur, dass es sich dabei ausgerechnet um DAF-Kollege Herrmann handelt.