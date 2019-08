14. August 2019, 17:05 Uhr SZ-Podcast "Das Thema" Wie Salvini nach der Macht greift

Matteo Salvini möchte in Italien möglichst schnell neu wählen lassen. Seine Partei ist in Umfragen so stark wie noch nie. Wird er jetzt der nächste Premier Italiens? Und was heißt das für Europa?



Laura Terberl , Andrea Bachstein

Seit über einem Jahr ist Matteo Salvini Vize-Premier und Innenminister von Italien. Seine Legaregiert gemeinsam mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Aber eigentlich regiert vor allem Salvini. Mit Instagram und Facebook Live erreicht er Millionen, wenn er gegen Migranten hetzt. Er zieht über Macron und Merkel her, wirbt für Putin, Trump und Orban - und erst vergangene Woche hat er die aktuelle Regierung für gescheitert erklärt. Er will, dass möglichst schnell Neuwahlen stattfinden - wohl vor allem, weil seine eigene Partei ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2018 verdoppeln könnte.

Wird er jetzt der nächste Premier Italiens? Und was heißt das für Europa? Darüber spricht in dieser Folge von "Das Thema" Andrea Bachstein, SZ-Redakteurin und frühere Italien-Korrespondentin. Sie erzählt, wie Salvini die Lega verändert hat und was seine Politik für Seenotretter bedeutet.

