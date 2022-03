Von Vinzent-Vitus Leitgeb, Frederik Obermaier und Jörg Schmitt

Sie haben Villen, Yachten, Milliarden auf Konten und Anteile an Unternehmen. In Deutschland und anderen EU-Staaten. Und sie haben - vor allem - gute Kontakte zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gegen immer mehr solcher russischer Oligarchen, und gegen Putin selbst, haben die EU, USA, Großbritannien und andere inzwischen Sanktionen verhängt. Die Staaten hoffen, dass die Oligarchen Putins Krieg gegen die Ukraine irgendwie beenden könnten. Dass sie gegen Putin aufstehen, wenn es auch an ihr Geld geht. Doch was bringen all die Sanktionen wirklich? Und wieso ist es so schwer, das Vermögen der Oligarchen überhaupt aufzuspüren?

Das erklären in dieser Folge von "Das Thema" Frederik Obermaier und Jörg Schmitt aus dem SZ-Investigativteam. Sie haben in den vergangenen Jahren in vielen großen Datenleaks zu geheimen Konten und Offshore-Firmen recherchiert. Immer wieder tauchten dabei die Namen von sehr reichen Russinnen und Russen auf. Und immer wieder kamen auch Menschen aus dem engsten Kreis von Wladimir Putin vor.

Zum Weiterlesen:

Ein Text über den Cellisten Roldugin aus den Panama-Papers-Recherchen.

Ein Text über den Reichtum enger Freunde von Putin aus den Pandora-Papers-Recherchen.

Beiträge über die aktuelle Suche nach den Vermögen von Oligarchen, sowie die neue Taskforce im Bundeskanzleramt.

So können Sie den SZ-Podcast abonnieren

"Das Thema" erscheint jeden zweiten Mittwoch um 17 Uhr. In der halbstündigen Audiosendung sprechen Redakteure der Süddeutschen Zeitung über ihre Themen und Recherchen.

Alle Folgen von "Das Thema" finden Sie unter sz.de/das-thema, sobald sie erscheinen. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. (Zum XML-Feed geht es hier lang.)

Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.