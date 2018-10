10. Oktober 2018, 16:59 Uhr SZ-Podcast "Das Thema" So gefährdet ist Brasiliens Demokratie

Nach dem ersten Wahlgang in Brasilien führt der rechtsextreme Populist Bolsonaro. Was das für das Land bedeutet, erklärt Boris Herrmann im Podcast.

Nach der Wahl in Brasilien sieht alles danach aus, als ob die fünftgrößte Demokratie der Welt bald von einem rechtsextremen Populisten regiert wird: Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl mit 46 Prozent der Stimmen klar gewonnen.

Am 28. Oktober tritt er in einer Stichwahl gegen Kandidat Fernando Haddad von der Arbeiterpartei an. Den wiederum kannten viele Brasilianer bis vor kurzem noch nicht: Er ist kurzfristig für Luiz Inácio Lula da Silva eingesprungen, den ehemaligen Präsidenten Brasiliens, der im Land schon fast wie ein Heiliger verehrt wird - aber seit ein paar Monaten wegen eines Korruptionsskandals im Gefängnis sitzt.

Was bedeutet diese Wahl für Brasilien und woher kommen die derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Probleme im Land? Darüber spricht Boris Herrmann, SZ-Korrespondent für Lateinamerika in dieser Folge von "Das Thema".

So können Sie den SZ-Podcast abonnieren

"Das Thema" erscheint immer mittwochs um 17 Uhr. In der halbstündigen Audiosendung sprechen Redakteure der Süddeutschen Zeitung über ihre Themen und Recherchen.

Alle Folgen von "Das Thema" finden Sie unter sz.de/podcast, sobald sie erscheinen. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei:

iTunes

Spotify

Deezer

oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. (Zum XML-Feed geht es hier lang.)

Alle Folgen finden Sie auch auf Soundcloud.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.