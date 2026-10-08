Unsere Korrespondenten werden oft gefragt: Wie arbeitet man als Journalist in China ? Ist diese Arbeit nicht gefährlich? Und könnt ihr euch überhaupt frei äußern?

In dieser Folge berichten Sie über die spezifische Herausforderungen bei ihrer Arbeit und über Veränderungen für Journalisten in China. Sie sprechen über ihren konkreten Arbeitsalltag und ihr berufliches Selbstverständnis.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.