In Deutschland begegnet einem Geschichte nicht nur im Unterricht. Man besucht Gedenkstätten oder versucht in Archiven herauszufinden, was die eigenen Großeltern oder Urgroßeltern während der NS-Zeit gemacht haben.

Aber wie ist das in einem Land, in dem die Regierung weitgehend vorgibt, woran sich die Menschen erinnern sollen – und woran nicht?

In China ist Geschichte eng mit Politik verbunden. Die Partei entscheidet, welche Ereignisse hervorgehoben und welche lieber ausgeblendet werden. Warum ist das so und wie gehen die Chinesen mit der eigenen Vergangenheit um?

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.