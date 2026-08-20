Technik ist in China inzwischen überall. Aber die damit erhobenen Daten gehen alle auch an den chinesischen Staat. Wann fühlt sich Bequemlichkeit noch wie Service an? Und wann wird sie zur Kontrolle?

Du wachst morgens auf und ein Handy weißt schon, wo du hingehst. Es kennt deinen Weg zur Arbeit und weiß, wo du normalerweise deinen Kaffee kaufst – eigentlich ziemlich bequem!

Und vieles davon gibt es natürlich in Deutschland auch. Aber in China greifen auf die Daten nicht nur Firmen zu, sondern auch der Staat.

Die Technik soll das Leben einfacher machen und bequemer. Aber wann fühlt sich diese Bequemlichkeit noch wie Service an? Oder wann wird sie zur Kontrolle? Darum geht es in der neuen Folge von „China und wir“.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert. Geschichten aus dem Alltag der neuen Supermacht – darum geht es in „China und wir“.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

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