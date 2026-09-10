Vier Milliarden Kleinpakete im Jahr. Und neun von zehn dieser Pakete kommen aus China . Bestellt bei Temu, Shein oder Aliexpress und versendet meist irgendwo aus Südchina. Wie funktioniert das überhaupt? Genau darum geht es diesmal bei „ China und wir “.

Wer Geld dabei verdient, wie die EU die Paketflut stoppen will und warum selbst Peking mittlerweile genervt ist: Das und mehr in dieser Folge.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert. Geschichten aus dem Alltag der neuen Supermacht – darum geht es in „China und wir“.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.