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SZ-Podcast „China und wir“Dating und Liebe in China

Podcast „China und wir“.
Podcast „China und wir“. Foto: SZ

Der Staat organisiert Speed-Datings, Massenhochzeiten und Kurse, wie man einen Partner findet. Wie die Menschen in diesem Land unter diesen Umständen trotzdem daten, darum geht es in dieser Folge von „China und wir“.

Podcast von Lea Sahay und Gregor Scheu

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Verlieben ist ja eigentlich eine sehr persönliche Angelegenheit. In China ist die Partnerwahl aber immer auch Familien-Sache. Geht es um meinen Mann fragen die Eltern: Hat er Geld? Welches Auto fährt er? Und hat er vielleicht sogar eine Wohnung?

Und bei einer Frau dreht sich alles um die Fragen: Wie alt ist sie? Und kommt sie aus einer guten Familie?

Und als wäre das noch nicht genug, mischt nun auch chinesische Staat mit beider Partnerwahl seiner Bürger – und das mit dem Scham der sozialistischen Planwirtschaft! Wie Chinas Gen-Z trotzdem nicht die Lust am Dating verliert - in dieser Folge von „China und wir

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.

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