Verlieben ist ja eigentlich eine sehr persönliche Angelegenheit. In China ist die Partnerwahl aber immer auch Familien-Sache. Geht es um meinen Mann fragen die Eltern: Hat er Geld? Welches Auto fährt er? Und hat er vielleicht sogar eine Wohnung?

Und bei einer Frau dreht sich alles um die Fragen: Wie alt ist sie? Und kommt sie aus einer guten Familie?

Und als wäre das noch nicht genug, mischt nun auch chinesische Staat mit beider Partnerwahl seiner Bürger – und das mit dem Scham der sozialistischen Planwirtschaft! Wie Chinas Gen-Z trotzdem nicht die Lust am Dating verliert - in dieser Folge von „China und wir“

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