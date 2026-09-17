Wenn man in Deutschland fragt, wer lebt eigentlich in China , scheint die Antwort klar zu sein: Chinesen. In der Volksrepublik gibt es aber neben der großen Mehrheit, den Han-Chinesen, noch 55 weitere offiziell anerkannte Minderheiten, die ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Wie leben die Minderheiten in China? Was passiert in Tibet und Xinjiang, die immer wieder Thema sind hierzulande. Und was bewirkt das neue Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit?

Darum geht es in dieser Folge von „China und wir“.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

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