Wie schwer ist das Gao Kao, Chinas Albtraum-Abi? Welcher Druck lastet auf den Schülern und Eltern in China?

Die Testunterlagen werden transportiert wie sonst Staatsgeheimnisse. Drei Tage wird das halbe Land verkehrsberuhigt, damit bloß niemand gestört wird. Signalstörer werden eingesetzt, um Schummelversuche zu unterbinden.

Das ist Chinas Gao Kao, die große Abschlussprüfung, die jedes Jahr im Sommer stattfindet.

In der neuen Folge von „China und wir“ sprechen Lea Sahay und Gregor Scheu über diese so wichtige Abschlussprüfung in China. Es geht um den Druck, der deswegen auf den Schülern und Eltern in China lastet. Und um die Konsequenzen, die das Gao Kao auf das Leben in China hat.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert. Geschichten aus dem Alltag der neuen Supermacht – darum geht es in China und wir.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf YouTube, Spotify, und überall wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

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