Chinamaxxing, das heißt: Nur noch heißes Wasser trinken, Mahjong spielen und futuristische Drohnen-Shows beobachten.

Aber natürlich steckt hinter dem Wort noch viel mehr. Warum auf einmal jeder im Internet maximal chinesisch sein will und warum das ein so unerwarteter Erfolg für die KP ist.

Ist das alles eine große Propaganderoffensive? Oder ist es einfach zum ersten Mal das richtige China? Darum geht es in dieser Folge von „China und wir“.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.