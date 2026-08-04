Wie funktioniert China wirklich? Aus Peking berichten die SZ-Korrespondenten Lea Sahay und Gregor Scheu, was die Weltmacht antreibt und welche Bedeutung das für Deutschland hat.

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert.

Es geht um die chinesische Zensur, den unglaublichen Druck, der hier auf jungen Menschen lastet und wie China seinen Einfluss in der Welt immer weiter ausbauen will. Aber auch um Themen wie Dating, die irre Livestream-Ökonomie hier und Subkultur in China.

Geschichten aus dem Alltag der neuen Supermacht – darum geht es in China und wir.

Am 06.08 erscheint die erste Folge der neuen Staffel von „China und wir“. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.