In China wird viel über das Extremwetter gesprochen, über Naturkatastrophen. Doch eine Sache fehlt bei der Debatte häufig – das Wort Klimawandel.

Wie kann es sein, dass China einerseits der größte CO₂-Emittent ist und andererseits der größte Treiber der globalen Energiewende?

In „China und wir“ sprechen die China-Korrespondenten der SZ, Lea Sahay und Gregor Scheu, über alles, was sie in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit in China beschäftigt und interessiert. Geschichten aus dem Alltag der neuen Supermacht – darum geht es in „China und wir“.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von „China und wir“. In der SZ-App, auf Youtube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Für alle mit SZ-Plus-Abo gibt es auch regelmäßig Bonusfolgen, in denen Lea Sahay und Gregor Scheu die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast@sz.de oder hinterlassen Sie einen Kommentar bei Spotify oder auf Youtube.

Zum Weiterhören und -sehen:

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