Die Koalitionsspitzen von CDU , CSU und SPD wollen das Rentenpaket nicht mehr ändern. Also bleibt es dabei, wie die Regierung mit dem Übertritt von Millionen Babyboomern in die Rente umgehen will: Verhindert werden soll, dass die Renten viel langsamer steigen als die Einkommen in Deutschland . Und dazu soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent gehalten werden.

Das wollten junge Abgeordnete der Union bislang nicht akzeptieren. Doch jetzt bekommen die „Rebellen“ ein Angebot: Eine Rentenkommission soll bis Juni 2026 Vorschläge vorlegen für mehr Generationengerechtigkeit. Verhandelt werden soll dabei auch über ein bisheriges No-go-Thema der SPD: ein späteres Rentenalter als 67.

Hat der Koalitionsausschuss den Rentenstreit nur vertagt? Ist die Zustimmung junger Abgeordneter jetzt sicher? Darüber spricht SZ-Politikchef Nicolas Richter in der neuen Folge von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Bundestag beschließt Haushalt 2026; Selenskijs Stabschef unter Korruptionsverdacht; mutmaßlicher Drahtzieher der Nord-Stream-Anschläge in deutscher U-Haft.

