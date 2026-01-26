Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Auf den Punkt“ICE – drei Buchstaben des Schreckens

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
Vermummt, gesetzlos, gewaltbereit: Die Beamten der US-Migrationsbehörde verbreiten Furcht in Minneapolis. Ein Besuch in der Stadt.

Von Peter Burghardt und Lars Langenau

Nun haben sich auch die früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton zu Wort gemeldet. Die Tragödie in Minneapolis müsse für jeden Amerikaner ein Weckruf sein, schreiben sie in Statements. Die Werte der Nation würden zunehmend angegriffen. Der aktuelle Präsident aber eskaliere weiter. Und Donald Trump droht damit, Soldaten nach Minnesota zu entsenden.

Tatsächlich sei in Minneapolis die Lage sehr angespannt, berichtet SZ-US-Korrespondent Peter Burghardt nach einem Besuch in der Stadt. Nach den erneuten tödlichen Schüssen herrsche dort eine „gespenstische Stimmung“.

Weitere Nachrichten: EU ermittelt gegen Musks Plattform X wegen sexualisierter KI-Bilder; Messerangreiferin vom Hamburger Hauptbahnhof muss in Psychiatrie; letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel.

Zum Weiterlesen:

Burghardts Reportage aus Minneapolis lesen Sie hier.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

