Mai Thi Nguyen-Kim, 1987 geboren, ging im baden-württembergischen Hemsbach zur Schule. Sie studierte Chemie in Mainz, forschte an der Harvard University und wurde an der Universität Potsdam promoviert. 2015 fing sie an, jungen Menschen naturwissenschaftliche Themen auf Youtube zu vermitteln, ihr Kanal "maiLab" hat zurzeit 1,3 Millionen Abonnenten. Im ZDF zählt die Wissenschaftsjournalistin und Aktivistin für "Scientists for Future" unter anderem zum Team von "Terra X Lesch & Co.", seit Beginn der Corona-Pandemie ist sie häufig zu Gast in Talkshows. Ihr aktuelles Buch "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit", in dem sie Halbwahrheiten, Fakes und Verschwörungsmythen mit wissenschaftlichen Fakten kontert, ist ein Spiegel-Beststeller.

(Foto: Viet Nguyen-Kim)