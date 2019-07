16. Juli 2019, 07:33 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Fabian Swidrak

Was wichtig ist

Demokratinnen wehren sich gegen Trumps rassistische Attacken. Der US-Präsident bekräftigt seine Äußerungen in einem Auftritt vor dem Weißen Haus. Kurze Zeit später geben die vier Frauen eine Pressekonferenz, in der sie Trump vorwerfen, mit der "Agenda weißer Nationalisten" von der "Korruption in der Regierung" ablenken zu wollen. Mehr dazu

Oppermann rät zur Wahl von der Leyens. Der SPD-Politiker fürchtet eine Schwächung der Europäischen Union, sollte von der Leyen bei der Wahl zur Kommissionspräsidentin durchfallen. Die SPD-Europaabgeordneten werden von der Leyen als Chefin der EU-Kommission bei der Abstimmung vermutlich ablehnen. Zur Nachricht

Deutschland exportiert Waffen für 180 Millionen Euro in die Türkei. Der Nato-Partner bleibt mit weitem Abstand an Platz eins der Exportziele für deutsche Rüstungsgüter. Grund dafür ist vor allem ein U-Boot-Deal, der bereits zehn Jahre zurückliegt. Die Details

Land Berlin kauft 670 Wohnungen an einstiger Prachtallee. Damit will der rot-rot-grüne Senat nach eigenem Bekunden sicherstellen, dass die Wohnungen für ihre Mieter langfristig bezahlbar bleiben. Ursprünglich hatte der Konzern Deutsche Wohnen vor, diese Wohnungen zu kaufen. Von Jens Schneider.

WM-Gold für Wellbrock, Muffels wird Dritter. Die beiden Freiwasserschwimmer holen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Südkorea die ersten Medaillen für den deutschen Verband. Damit sind sie auch für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio qualifiziert. Zur Meldung

Was wichtig wird

Europaparlament stimmt über von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ab. Bevor die Abgeordneten zur geheimen Wahl schreiten, ist eine Rede der CDU-Politikerin angesetzt. Lesen Sie hier, was von der Leyen in ihrem Regierungsprogramm verspricht. Die Ergebnisse der Wahl werden gegen 19 Uhr deutscher Zeit erwartet. Gestern kündigte von der Leyen an, sie werde unabhängig vom Ausgang als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten.

Forsetzung des Prozesses gegen Deniz Yücel in Istanbul. Der Journalist hatte wegen Terrorvorwürfen bis Februar 2018 ein Jahr ohne Anklageschrift im Istanbuler Gefängnis Silivri gesessen - zu Unrecht, wie türkische Richter entschieden. Der Fall hatte zwischen Berlin und Ankara eine schwere Krise ausgelöst. Gleichzeitig mit Yücels Entlassung aus dem Gefängnis und der Ausreise nach Deutschland erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Ihm drohen bis zu 18 Jahre Haft.

Partielle Mondfinsternis über Deutschland. Der Mond wird sich in der Nacht zum Mittwoch verfinstern und rostrot am Himmel stehen. Bei der partiellen Mondfinsternis wird sich der Erdtrabant ab 22 Uhr am Dienstag in den Kernschatten der Erde schieben. Eine gute Sicht werden vor allem Interessierte im Süden Deutschlands haben.

Frühstücksflocke

007 wird eine Frau - temporär zumindest. Nach geheimen Informationen vom Dreh des 25. Bond-Films wechselt die ikonische Agentennummer den Besitzer. Weitere Set-Gerüchte betreffen Christoph Waltz, berichtet Tobias Kniebe.