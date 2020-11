Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Trump lässt erstmals Zweifel an Wahlsieg durchblicken. Bei einem Auftritt vor dem Weißen Haus gerät der amtierende US-Präsident ins Stocken. US-Korrespondent Thorsten Denkler berichtet. Trumps gewählter Nachfolger Biden gewinnt Georgia, Trump in North Carolina. Damit liegen für alle Bundesstaaten Ergebnisse vor. Beim Vorgehen gegen die Wahlergebnisse erleidet Trump mehrere juristische Schlappen. Aktuelle Meldungen zur US-Wahl

EXKLUSIV Corona-Krise beschleunigt Sterben der Bankfilialen. Jeder dritte Bundesbürger war seit mindestens einem Jahr nicht mehr in einer Bankfiliale, jeder siebzehnte noch nie. Die Pandemie sorgt nun zusätzlich für Stille in den Geschäftsstellen. Das wird dramatische Folgen haben, schreibt Harald Freiberger .

Al-Qaidas Nummer zwei angeblich tot. Abu Mohammed al-Masri soll am Anschlag auf die US-Botschaft in Nairobi im Jahr 1998 beteiligt gewesen sein. Der New York Times zufolge wurde er bereits im August von israelischen Agenten in Iran getötet. Zur Nachricht

News zum Coronavirus

RKI registriert etwas weniger Neuinfektionen als am Vortag. Innerhalb von 24 Stunden melden die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut aber immer noch mehr als 22 400 neue Corona-Fälle. SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach spricht sich für eine Verlängerung des Teil-Lockdowns aus. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Mit sanftem Druck. Einen allgemeinen Zwang zur Impfung gegen Covid-19 soll es nicht geben, das betont die Kanzlerin immer wieder. Allerdings könnten bestimmte Berufsgruppen in den kommenden Monaten doch verpflichtet werden, sich gegen das Coronavirus zu immunisieren. Von Wolfgang Janisch und Kathrin Zinkant (SZ Plus)

Was wichtig wird

"Querdenken"-Demos in mehreren deutschen Städten. Die Initiative hat für Samstag unter anderem in Regensburg, Bayreuth und Frankfurt am Main Gegner der staatlich verordneten Corona-Maßnahmen zu Protesten aufgerufen. Die Behörden rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern.

Österreichs Regierung will Teil-Lockdown verschärfen. Seit fast zwei Wochen gelten in Österreich neue Beschränkungen, doch die Neuansteckungen liegen immer noch auf Rekordniveau. Daher will die Regierung um Kanzler Kurz (ÖVP) am Samstagnachmittag weitere Maßnahmen verkünden. Worin diese bestehen, darüber gibt es bislang nur Spekulationen.

Digitale Landesversammlung der Jungen Union Bayern. Mit einer Abschaffung der Grundsteuer und aller weiteren staatlich bedingten Baunebenkosten will der CSU-Nachwuchs den Bau von Eigenheimen im Freistaat vorantreiben. Ein entsprechender Leitantrag soll zur Landesversammlung am Samstag beschlossen werden. Dort wird auch eine Rede von Ministerpräsident Söder erwartet.

Sonntagsdemonstration gegen Lukaschenko in Belarus. Seit der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl am 9. August gehen jedes Wochenende in dem Land Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie fordern unter anderem den Rücktritt des Langzeit-Machthabers und Neuwahlen. Nach dem Tod eines 31-Jährigen in dieser Woche werden besonders viele Menschen bei den Protesten erwartet. Bereits am Freitag hatten deshalb Tausende demonstriert .

Türkischer Präsident Erdoğan reist nach Nordzypern. Dort will er mit dem Chef der ultranationalistischen türkischen Partei MHP, Devlet Bahçeli, den griechisch-zyprischen Stadtteil Varosha-Famagusta besuchen, der unter türkischer Kontrolle steht. Erst im Oktober hatte die Entscheidung des Präsidenten und ehemaligen Regierungschefs Nordzyperns, Ersin Tatar, dort einen Küstenstreifen nach mehr als 40 Jahren zu öffnen, für Kritik gesorgt.

Korrektur

Im Espresso-Newsletter am Morgen vom 13.11.2020 haben wir Olaf Scholz in der Rubrik "Frühstücksflocke" fälschlicherweise als Wirtschaftsminister bezeichnet. Scholz ist Bundesfinanzminister. Wir bitten, das zu entschuldigen.

Frühstücksflocke