Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Terroranschlag in Österreich. An mindestens sechs Tatorten in Wien wird am Abend auf Passanten geschossen. Drei Menschen werden getötet, der mutmaßliche Attentäter, offiziellen Angaben zufolge ein Sympathisant des IS, wird von der Polizei erschossen. Österreichs Innenminister Nehammer (ÖVP) zufolge ist mindestens ein Tatverdächtiger noch auf der Flucht. Menschen werden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen, Schulen bleiben am Dienstag geschlossen. Zum Bericht. Österreichs Kanzler Kurz spricht von "schweren Stunden", zahlreiche Staaten kondolieren. Wie die Menschen in Wien die Nacht erlebt haben, berichten Leila Al-Serori und Felix Haselsteiner.

Biden führt in den Umfragen. 255 Millionen US-Amerikaner sind an diesem Dienstag dazu aufgerufen, den nächsten Präsidenten zu wählen - mehr als 95 Millionen Bürger haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Erste Wahllokale an der US-Ostküste schließen um 18 Uhr Ortszeit (Mitternacht MEZ). Kurz vor der Wahl liegt der Demokrat Biden in den Umfragen vorn - doch am Ende werden einige wenige Bundesstaaten entscheiden, ob er Trump als US-Präsident ablösen wird. Aus New York berichtet Christian Zaschke.

Live-Autorengespräch zur US-Wahl: Wo stehen die USA nach vier Jahren Trump - und wie wahrscheinlich ist seine Wiederwahl? Was ist von Wahlprognosen zu halten und welche Szenarien sind denkbar? Diskutieren Sie heute von 14 Uhr an live mit Stefan Kornelius, SZ-Ressortleiter Außenpolitik, über die Präsidentenwahl. Stellen Sie schon jetzt hier Ihre Fragen.

Die News zum Coronavirus

RKI meldet 15 352 Neuinfektionen. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch etwa 4000 weniger. Mit 19 059 Neuinfektionen war am Samstag ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Bundesrechnungshof übt scharfe Kritik an Corona-Hilfen. "Verfassungsrechtlich bedenklich" seien die Pläne für neue Kredite, mit denen die Bundesregierung die Folgen der Pandemie abmildern will. Von Cerstin Gammelin

Corona-Leugner: Da braut sich was zusammen. Die Demonstrationen gegen die Corona-Politik werden zwar kleiner, der Ton aber immer aggressiver. Wie gefährlich können die Proteste noch werden? Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Junge Union stellt Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zum CDU-Parteivorsitz vor. Das Resultat gilt als Empfehlung an den CDU-Parteitag. Für die Nachfolge von Parteichefin Kramp-Karrenbauer kandidieren der frühere Unionsfraktionschef Merz, NRW-Ministerpräsident Laschet und der frühere Umweltminister und jetzige Außenpolitiker Röttgen. Zuletzt hatten die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz ihren Streit über den nächsten Parteitag beigelegt.

Prozessauftakt im Missbrauchsfall in Münster. Mit einem Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Schleswig-Holstein beginnt am Dienstag eine erste gerichtliche Aufarbeitung des Missbrauchsfalls Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im August 2019 einen damals neunjährigen Jungen schwer sexuell missbraucht zu haben. Den Angaben der Ermittler zufolge hat er die Vorwürfe eingeräumt.

Außerordentliche Hauptversammlung bei Osram. Dem Lichtkonzern steht der vielleicht wichtigste Momente der Unternehmensgeschichte bevor: Am Dienstag stimmen die Aktionäre über die Unabhängigkeit ab. Die Mitarbeiter haben Angst um ihr Unternehmen. Von Thomas Fromm

Frühstücksflocke

Walflosse stoppt entgleiste U-Bahn. Kunst kann Leben retten. Wer das nicht wusste, sollte sich die Bilder anschauen, die kürzlich vom niederländischen Spijkenisse aus um die Welt gingen. Dort schießt ein Zug über den Prellbock hinaus. Zum Glück steht hinter den Gleisen ein riesiges Kunstwerk. Von Thomas Kirchner