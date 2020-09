Von Barbara Galaktionow

Die Corona-Lage hat sich "tendenziell stabilisiert" - die Gefahr bleibt. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland ist im Durchschnitt zuletzt wieder gesunken. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn der Rückgang hat vor allem mit dem Ende der Sommerferien zu tun. Christian Endt und Sören Müller-Hansen zeigen auf, wo jetzt die Risiken liegen. (SZ Plus) Garmisch-Partenkirchen neuer Corona-Hotspot. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hat in dem oberbayerischen Landkreis die kritische Marke von 50 überschritten, nun gelten dort striktere Kontaktbeschränkungen für Gaststätten und private Veranstaltungen. Auslöser waren laut Landratsamt Besuche "hochinfizierter Personen im mehreren Gaststätten", vor allem eine junge Frau soll trotz Krankheitssymptomen feiern gegangen sein. Corona-Meldungen aus Bayern Datenschutzbeauftragter rügt Lokale für laxen Umgang mit Kontaktdaten. SPD-Politiker Ulrich Kelbert kritisiert offene Listen in Restaurants, die für alle Beschäftigten einsehbar seien - und rät indirekt dazu, solche Betriebe zu meiden. Corona-News aus Deutschland Außerdem wichtig: • Parteitag in Corona-Zeiten: Wie die CDU ihre neue Spitze wählen will • Was hinter Flaggen auf Corona-Demos steckt (Video)

Was sonst noch wichtig ist

Grünen-Politikerin Roth wirft Seehofer "Totalversagen" bei Moria vor. Die Bundestagvizepräsidentin kritisiert, dass der Innenminister nur 100 bis 150 Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager aufnehmen wolle - obwohl es weitreichendere Angebote von Bundesländern und Kommunen gebe. Zur Meldung Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post fordert, die Bundesregierung müsse endlich handeln. Zum Interview

Diese Affäre zieht ganz Liechtenstein mit. Eine winzige Bank geht in einem gewaltigen Korruptionsskandal unter - und zieht das ganze Fürstentum mit. Die Spur von veruntreuten Hilfsgeldern für Venezuela führt nah ans Machtzentrum des Alpenstaats, berichten Uwe Ritzer, Janz Willmroth und Nils Wischmeyer (SZ Plus)

Bahrain will offenbar diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Das teilt US-Präsident Trump auf Twitter mit und schreibt von einem "weiteren historischen Durchbruch". Zuvor hatten bereits die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt, ihre Beziehungen zu Israel normalisieren zu wollen. Zur Nachricht

Zverev erreicht Finale der US Open. Der Deutsche gewinnt im Halbfinale des Tennisturniers einen Fünf-Satz-Krimi gegen Carreño Busta. Als es schlecht läuft, fliegen weder Schimpfworte noch Schläger - im Finale am Sonntag trifft er auf den Österreicher Dominic Thiem. Felix Haselsteiner über das vielleicht wichtigste Comeback in Zverevs Karriere

Was wichtig wird

Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Das Verwaltungsgericht hat einen Protestzug durch die Münchner Innenstadt und eine Versammlung auf der Theresienwiese erlaubt - unter strikten Auflagen. Hier mehr dazu. In Hannover sind für mehrere Veranstaltungen 4000 Teilnehmer angemeldet, in Wiesbaden 3000.

Kommunalwahlen in NRW. Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen darüber ab, wer in den nächsten fünf Jahren die Geschicke in ihren Kommunen bestimmen soll. Für die Grünen sind die Aussichten besonders gut, schreibt Christian Wernicke .

Auftakt innerafghanischer Friedensverhandlungen in Katar. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Vertreibung aus Kabul verhandeln die militant-islamistischen Taliban von diesem Samstag an in Doha erstmals mit Afghanistans Regierung über Frieden.

Regionalwahlen in Russland. In 18 Regionen werden am Sonntag die Gouverneure gewählt. Zudem stellen sich in elf Regionen Abgeordnete regionaler Parlamente zur Wahl. Die Abstimmung findet vor dem Hintergrund der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und der Proteste im Osten Russlands statt.

Frühstücksflocke