22. Februar 2019, 17:45 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Fabian Swidrak

Der Tag kompakt

BGH stärkt Rechte von VW-Kunden im Abgasskandal. Der Bundesgerichtshof stellt fest, dass Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren ein Sachmangel sind. Viele Kunden können jetzt ein Ersatzfahrzeug von ihrem Autohändler verlangen - auch wenn nur noch neuere Modelle verfügbar sind, berichtet Wolfgang Janisch. Der Beschluss ist eine Aufforderung an die Käufer, auf ihrem Recht zu bestehen. Das ist spektakulär, kommentiert Heribert Prantl.

Vorwürfe gegen NRW-Regierung wegen verschwundener Beweisstücke im Fall Lügde. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter wirft der Landesregierung vor, den Personalmangel bei der Polizeibehörde ignoriert zu haben. Zur Nachricht. Dass der Polizei in Detmold Beweismaterial abhandengekommen ist, ist ein Skandal. Er fügt den Opfern weiteres Leid zu, kommentiert Jana Stegemann.

Eine Tote bei Zusammenstoß zwischen Militär und Zivilisten in Venezuela. Eine Gruppe indigener Zivilisten will einen Grenzübergang zu Brasilien offenhalten. Daraufhin eröffnet das venezolanische Militär das Feuer. Eine Frau wird getötet und zwölf Menschen verletzt, vier davon schwer. Zur Meldung

Konservative drohen May mit Aufstand. Britischen Medien zufolge fordern Dutzende Tory-Parlamentsabgeordnete, die Premierministerin solle einen No-Deal-Brexit ausschließen. Wenn sie in Brüssel keine andere Einigung erziele, solle sie den EU-Austritt lieber verschieben. Die Details

Schlagersänger Gus Backus ist tot. Mit Schlagern wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" und "Der Mann im Mond" wurde Gus Backus berühmt. Nun ist der Sänger nach langer Krankheit mit 81 Jahren gestorben. Zur Nachricht

Fifa belegt FC Chelsea mit Transfersperre. Der Premier-League-Klub darf in den beiden kommenden Transferperioden keine Spieler verpflichten. Chelsea soll gegen die Transferregularien bei Jugendlichen verstoßen haben. Zur Meldung

Omas Dorfladen ist jetzt ein Unverpackt-Markt. In einer Gegend in Niederbayern, wo kleine Supermärkte reihenweise schließen, wagt eine junge Unternehmerin ein Experiment - und hat Erfolg. Nun kommt selbst ein 94-Jähriger mit Tupperbox zu ihr. Von Jacqueline Lang

Schildkrötenart nach 113 Jahren wiederentdeckt. Die ausgestorben geglaubte Chelonoidis phantasticus ist wieder da. Wie kann es sein, dass eine Spezies mehr als 100 Jahre lang unbemerkt bleibt, selbst wenn sie gesucht wird? Von Katrin Blawat

Warum Hasskommentare psychische Gewalt sind. Weil unsere Kolumnistin gegen die Diskriminierung dicker Menschen kämpft, wird sie in den sozialen Netzwerken mit Hass überschüttet. Das geht nicht spurlos an ihr vorbei. Gleichzeitig motivieren sie die Beleidigungen, noch lauter und noch aktiver für mehr Akzeptanz einzustehen. Von Natalie Rosenke

SZ-Leser diskutieren​

Sollte Orbán aus der EVP ausgeschlossen werden? Auermann hält das für dringend nötig: "Ungarn mit Orban hat schon lange die EU verlassen, wenn man als Grundlage der EU die Werte der Aufklärung nimmt." Stefangr fragt sich allerdings: "Wieso denn jetzt auf einmal? Der Mann bricht seit knapp einem Jahrzehnt die Grundlage eines Rechtsstaats im Sinne der EU und die EVP schwieg die ganze Zeit, d.h. sie hat es billigend in Kauf genommen." Leser Münchnerkindl schließt sich dieser Haltung nicht an. Seiner Meinung nach ist "die Kritik an Orbán völlig überzogen und wird aus unterschiedlichen Gründen - und um selbst besser dazustehen - von einzelnen europäischen Parteien, Lobbygruppen und NGOs zielgerichtet betrieben". Diskutieren Sie mit uns.