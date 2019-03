5. März 2019, 07:13 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Fabian Swidrak

Was wichtig ist

Chinas Wirtschaft schwächelt. Die Wirtschaft des Landes wächst in diesem Jahr mit 6 bis 6,5 Prozent deutlich langsamer als bisher. Regierungschef Li Keqiang stellt bei der Eröffnung des Volkskongresses eine Steigerung des Militärhaushaltes in Aussicht. Zudem bekräftigt er das Ziel der militärischen Eroberung Taiwans. Zum Text

Macron präsentiert Vorstellungen für reformierte EU. In einem europaweit erscheinenden Gastbeitrag hält Frankreichs Präsident einen flammenden Appell. Er fordert Zusammenhalt, reicht Großbritannien die Hand und schlägt eine europäische Behörde zum Schutz vor Hackerangriffen vor. Die Details

Justizausschuss leitet Untersuchung gegen Trump ein. Korruption, Behinderung der Justiz, Amtsmissbrauch: Dank ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus wollen die Demokraten klären lassen, inwieweit sich der US-Präsident dieser Dinge schuldig gemacht hat. Zur Nachricht

Trump will Zollvergünstigungen für Indien und Türkei streichen. Beide Länder würden nicht mehr den Kriterien für Entwicklungsländer entsprechen, die von besonderen Handelsbedingungen profitieren können, erklärt das Büro des US-Handelsbeauftragten Lighthizer. Zur Meldung

Gericht in Tokio ordnet Freilassung von Ghosn an. Der frühere Renault-Chef kommt gegen eine Kaution von umgerechnet 7,9 Millionen Euro auf freien Fuß. Wann der Prozess in Japan wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen und Untreue beginnt, ist noch offen. Zum Artikel

Arzt in Rheinland-Pfalz offenbar durch Sprengfalle getötet. Tatverdächtig sei der 59-jährige Besitzer einer Landschaftsgärtnerei, der am selben Tag tot gefunden wurde, teilt die Polizei mit. Die Beamten mahnen Bekannte des Verdächtigen nun zur Vorsicht. Zur Meldung

"Beverly Hills 90210"-Darsteller Luke Perry gestorben. Der US-Schauspieler, der in der Neunziger-Jahre-Serie den Dylan McKay spielte, ist einem Schlaganfall erlegen. Perry wurde 52 Jahre alt. Zur Nachricht. Dass ihn die Rolle McKays bis zu seinem Tod nicht loslassen würde, damit wusste Perry auf seine Weise umzugehen. Nachruf von Jürgen Schmieder

Was wichtig wird

Genfer Autosalon. Vor dem Start der Fachmesse geben die Autohersteller Pressekonferenzen. Sie betonen, die Klimaziele seien nur mit E-Autos zu schaffen. Trotzdem stehen in Genf vor allem SUVs. Autoexperte Stefan Reindl über den Zwiespalt der Branche.

Frühstücksflocke

Neues im Plunder-TV. Auch der RBB setzt nun auf das Quotenwunder Trödel-Show. "Schätzen, bieten, bangen" hat alles, wofür man das deutsche Fernsehen hassen kann: keine eigenen Ideen, aber die schlecht erzählt. Von Jakob Biazza