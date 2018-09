26. September 2018, 18:10 Uhr SZ Espresso Merkel gegen Vertrauensfrage, Führungswechsel bei Daimler, Kein Steuergeld für Diesel-Nachrüstung

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Merkel lehnt Vertrauensfrage ab. Die Kanzlerin ist durch die Niederlage bei der Wahl des Unionsfraktionschefs geschwächt. Für die Vertrauensfrage sehe sie aber keine Notwendigkeit, sagt Regierungssprecher Seibert . Die Wahl Ralph Brinkhaus' hat gezeigt, dass ein Machtwechsel in einer Fraktion auch ohne Intrigen und Seilschaften klappt, kommentiert Stefan Braun .

Dieter Zetsche gibt Posten als Daimler-Chef auf. Im Mai 2019 soll der Schwede Ola Källenius den bisherigen Vorstandschef ablösen. Zetsche selbst soll nach zweijähriger Pause den Aufsichtsrat leiten. Was der Wechsel an der Spitze des Autokonzerns zu bedeuten hat, erklären Bastian Brinkmann und Stefan Mayr

Finanzminister Scholz schließt Steuerzuschuss für Diesel-Nachrüstung aus. Damit die Luft in deutschen Städten besser wird, sollen alte Diesel auch umgerüstet werden. Konzerne und Politik streiten, wer das zahlen muss . Indessen wird bekannt, dass das Umweltministerium bei den Klimazielen für Autos einknickt. Ministerin Schulze wollte eigentlich strengere Regeln für den CO₂-Ausstoß, als es die EU-Kommission vorgeschlagen hatte. Doch Wirtschaftsminister Altmaier setzt sich durch .

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Dem Innenminister ist nur Propaganda genehm. Die Pressefreiheit in Österreich gerät zunehmend unter Druck, die Regierungspartei FPÖ will die Öffentlichkeit manipulieren. Das darf in Europa nicht zur neuen Realität werden. Kommentar von Leila Al-Serori

Marokkanische Marine schießt auf Flüchtlingsboot - Frau stirbt. Das Boot habe nicht auf Anweisungen reagiert, man sei "gezwungen" gewesen zu schießen, heißt es von offizieller Seite. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Zur Meldung

Grüne wollen Pflicht zum Klimaschutz ins Grundgesetz aufnehmen. Damit betriebe eine Bundesregierung, die Klimaziele nicht durchsetzt, gewissermaßen Verfassungsbruch. Auch der Atomausstieg soll der Partei nach im Grundgesetz verankert werden. Von Michael Bauchmüller

SZ-Leser diskutieren​