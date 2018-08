1. August 2018, 18:09 Uhr SZ Espresso Höchste Auszeichnung für deutschen Mathematiker, US-Handelsdefizit mit China, Zahlen zu Migration

Mathematiker Peter Scholze in seinem Büro an der Universität Bonn.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Deutscher Mathematiker Peter Scholze erhält Fields-Medaille. Die Auszeichnung gilt als die höchste im Fachgebiet Mathematik. Der 30-Jährige hat Werkzeuge entwickelt, mit denen sich uralte Rechen-Rätsel knacken lassen. 2012, gerade 24 Jahre alt, wurde er direkt nach seiner Doktorarbeit zum jüngsten ordentlichen Professor an einer deutschen Universität berufen. Zum Text

US-Handelsdefizit mit China ist viel kleiner als gedacht. US-Präsident Donald Trump klagt gerne, dass China die USA beim Handel über den Tisch ziehe. Eine Studie zeigt nun, dass das viel kritisierte Defizit mittlerweile sogar ein Überschuss sein könnte. Die Details

Etwa jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Menschen mit ausländischen Wurzeln steigt. Dem Mikrozensus zufolge zieht es sie meist aus familiären Gründen nach Deutschland. Dennoch sind Migranten im Bundestag stark unterrepräsentiert. Das Parlament braucht eine Quote, kommentiert Benedikt Peters

Apple Pay kommt nach Deutschland. Der Bezahlservice soll bis Ende des Jahres starten. Als erster großer Partner ist die Deutsche Bank dabei. Google und die Sparkasse bieten bereits ähnliche Dienste an. Doch ist die Technik überhaupt sicher? Was Sie über mobiles Bezahlen wissen sollten.

Polizei in Simbabwe schießt mit scharfer Munition auf Demonstranten. Die Partei von Ex-Diktator Mugabe gewinnt die Parlamentswahl in Simbabwe, die Opposition wittert Betrug. Es kommt zu Unruhen. Von Bernd Dörries

Russische Journalisten bei Recherche getötet. Die drei Moskauer Reporter untersuchen für den Kremlkritiker Chodorkowskij die Aktivitäten einer russischen Sicherheitsfirma in Afrika. Dann werden sie bei einem Überfall getötet. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Edeka testet Mehrweg-Behälter an der Wursttheke. Beim ersten Einkauf sollen Kunden für die Dosen einen Pfand zahlen - danach greift ein klassisches Mehrweg-System. Der Konzern will so Plastikverpackungen vermeiden

Italien soll Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht haben. Ein italienisches Schiff hat offenbar gerettete Bootsflüchtlinge nach Libyen gebracht, ohne zuvor deren Anrecht auf Asyl zu prüfen. Es wäre ein Verstoß gegen internationales Recht

Verfassungsschutz-Chef soll Frauke Petry beraten haben. Hans-Georg Maaßen soll der damaligen AfD-Chefin Tipps gegeben haben, wie ihre Partei eine Beobachtung durch seine Behörde vermeiden könne. Der Verfassungsschutz dementiert diesen Vorgang. Von Ronen Steinke

SZ-Leser diskutieren​

Wie glaubwürdig ist die Rhetorik der CSU? Alex findet sie gar nicht glaubwürdig: "Jemand, der mit seiner 'Rhetorik' zuerst Menschen, die in Not sind, diffamiert und gegen sie hetzt, gezielt Framing einsetzt, um Stimmung gegen Geflüchtete zu machen und jetzt plötzlich ganz lieb reden will?" JochenS zweifelt ebenso die Glaubwürdigkeit an, weil es einer "ehrlichen Auseinandersetzung mit gerechtfertigter Kritik" bedürfe und "davon sehe ich bislang überhaupt nichts bei der CSU". Diskutieren Sie mit uns.