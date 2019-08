Was wichtig ist

G-7-Staaten wollen Brasilien bei der Brandbekämpfung helfen. Das Land soll technische und finanzielle Unterstützung zum Löschen der Feuer bekommen. Das kündigen die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Biarritz an. Brasiliens Präsident Bolsonaro hatte sich zuletzt dagegen verwehrt. Mehr dazu

Ein Warnschuss und Dutzende Festnahmen in Hongkong. Zehntausende Demonstranten sind am Sonntag trotz Regens wieder auf die Straße gegangen. Bei Auseinandersetzungen mit Protestierenden gab ein Polizist einen Warnschuss ab. Mindestens 36 Menschen wurden festgenommen. Zur Meldung

Vier tote Deutsche bei Unglück auf Mallorca. Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der spanischen Insel sind Behördenangaben zufolge sieben Menschen getötet worden. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Mehr dazu

SZ Plus: Billiger wird's nicht. Nach der Postbank erhöhen auch die Hypo-Vereinsbank und mehrere Regionalbanken die Gebühren fürs Girokonto. Aber eine zertifizierte Vergleichswebsite, die Verbrauchern per Gesetz zusteht, lässt auf sich warten. Von Felicitas Wilke

Maaßen zieht sich aus CDU-Wahlkampf in Sachsen zurück. Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes vermisst Unterstützung von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Es waren jedoch vor der Landtagswahl ohnehin keine Auftritte mehr mit Maaßen vereinbart. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Merkel trifft Trump zu bilateralen Gesprächen. Für Deutschland steht beim G-7-Gipfel viel auf dem Spiel: Die Kanzlerin will verhindern, dass der US-Präsident den Handelsstreit weiter befeuert. Zudem werden sich Frankreichs Präsident Macron und Trump bei einem gemeinsamen Auftritt den Fragen der Presse stellen.

SPD stellt Konzept zur Vermögensteuer vor. Das Parteipräsidium berät über den Vorschlag des kommissarischen Vorsitzenden Schäfer-Gümbel. Demnach soll die Steuer bei einem Prozent des Vermögens liegen und dem Staat bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr einbringen.

Von der Leyen beginnt mit Auswahl der neuen EU-Kommissare. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin führt in den nächsten Tagen Bewerbungsgespräche mit Kandidaten aus den verbleibenden EU-Staaten. Großbritannien verzichtet auf eine Nominierung, da es die EU am 31. Oktober verlassen will. Die neue Kommission soll planmäßig am 1. November starten.

Frühstücksflocke

Schienenglück. Zurücklehnen und entspannen. Schlafen oder arbeiten. Bei Tempo 250 zur Toilette oder ins Bordrestaurant gehen. Wenn der ICE pünktlich kommt und nette Gäste mitfahren, dann könnte man glatt zum Bahnromantiker werden. In der ersten Folge seiner Bahnfahrerkolumne ist Frederik Jötten jedenfalls kurz davor, der Deutschen Bahn eine Liebeserklärung abzugeben. Zumindest fast.