19. Oktober 2018, 08:02 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Die Grünen befinden sich derzeit in einem Umfragehoch.

Was wichtig ist und wird: Grüne in Umfrage zweitstärkste Kraft, Schwaches Wirtschaftswachstum in China, Trump droht Saudi-Arabien.

Von Antonie Rietzschel

Was wichtig ist

Grüne in Wahlumfrage bundesweit zweitstärkste Kraft. Während die Parteien der großen Koalition verlieren, legen die Grünen weiter zu. Deutschlandweit stehen sie auf Platz zwei. Die SPD wäre mit 14 Prozent nur noch viertstärkste Kraft. Zur Nachricht

Chinas Wirtschaftswachstum geht überraschend zurück. Das Statistikamt in Peking meldete ein Wachstum von 6,5 Prozent. Experten hatten mit mehr gerechnet. Der Handelskonflikt mit den USA dürfte sich in den kommenden Monaten noch stärker auswirken. Zum Text

Trump droht Saudi-Arabien mit "schwerwiegenden Konsequenzen". Der US-Präsident betont aber, erst die Ergebnisse der Untersuchungen zu dem Fall Khashoggi abwarten zu wollen. Medienberichten zufolge versucht die saudische Regierung, einen hochrangigen Berater für den Fall verantwortlich zu machen. Die Details

Hinweise auf Notruf aus brennender Zelle. Ein zu Unrecht inhaftierter Syrer ist bei einem Zellenbrand gestorben. Neuen Erkenntnissen zufolge könnte er einen Notruf abgesetzt haben, der womöglich ignoriert wurde. Mehr Informationen

EXKLUSIV München schickte in der Wahlnacht geschätzte Zahlen. Die Stadt hat Landtagswahl-Ergebnisse gemeldet, die teils auf Schätzungen beruhten und später korrigiert werden mussten. Der Landeswahlleiter ist verwundert, schreiben Dominik Hutter und Kassian Stroh.

Stiftung verbietet Auftritt von "Feine Sahne Fischfilet". Die Band sollte im Rahmen einer ZDF-Konzertreihe im Bauhaus Dessau auftreten. Aus Angst vor rechten Protesten lud die Stiftung den Sender nun aus. Die Hintergründe

Was wichtig wird

Beginn der Koalitionsverhandlungen in Bayern. CSU und Freie Wähler verhandeln über das erste schwarz-orange Regierungsbündnis überhaupt. Die Parteichefs Söder und Aiwanger verstehen sich in inhaltlichen Fragen gut. Zu gut, kommentiert Lisa Schnell.

Wahl des neuen Bundesratspräsidenten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther (CDU) soll auf den Berliner Bürgermeister Müller (SPD) folgen. Die Länderkammer befasst sich außerdem mit Gesetzesplänen der großen Koalition zur Verbesserung der Kita- Qualität und bezahlbaren Mietwohnungen.

Schaffen wir das?

Angela Merkel hat vor drei Jahren gesagt: "Wir schaffen das!" Hunderttausende Menschen sind damals nach Deutschland gekommen. Aber was ist aus den Flüchtlingen geworden, die seit 2015 geblieben sind? Was hilft ihnen dabei, hier heimisch zu werden? In der Serie "Schaffen wir das?" gibt die Süddeutsche Zeitung nun jede Woche Antworten.

Die Schule als Auffangnetz für Flüchtlingskinder. 230 000 Kinder und Jugendliche sind seit 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wie lässt sich verhindern, dass sie die Verlierer von morgen werden? Besuch in zwei Schulen.

Frühstücksflocke

Ein geborener Musiker. Untersuchungen von Fotos zeigen, dass Johann Sebastian Bach ungewöhnlich große Hände gehabt haben muss. Schon bei Zeitgenossen hieß es: "Seine Faust war gigantisch, unermüdet und hielt tagelanges Orgelspiel aus." Die Forscher bezeichnen es allerdings als "Sakrileg", Bachs Fähigkeiten ausschließlich auf die Länge seiner Hände zu reduzieren. Von Werner Bartens