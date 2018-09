28. September 2018, 08:00 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Kavanaugh im US-Senat, Familiennachzug, Erdoğan trifft Merkel und Steinmeier.

Von Benedikt Peters

Was wichtig ist

Kavanaugh weist Anschuldigungen wütend zurück. Trumps Kandidat für den Obersten Gerichtshof bestreitet bei der Anhörung im US-Senat vehement, gegen Blasey Ford sexuell übergriffig geworden zu sein. Zuvor hatte die Psychologie-Professorin ihre Vorwürfe eindrucksvoll bekräftigt, berichtet Hubert Wetzel. Der Skandal verdeutlicht den politischen Verfall in den USA, schreibt Johannes Kuhn.

Merkel tritt Spekulationen um politisches Ende entgegen. "Ich sitze hier quicklebendig", sagt die Kanzlerin bei einer Veranstaltung in Augsburg. Sie will erneut als CDU-Chefin kandidieren, trotz ihrer kürzlichen Niederlage in der Unions-Bundestagsfraktion. Mehr von Jana Anzlinger

EXKLUSIV Zahl der Visa für Familiennachzug weit unter Obergrenze. Eigentlich können pro Monat bis zu 1000 enge Familienangehörige subsidiär geschützter Flüchtlinge ein Einreisevisum für Deutschland erhalten. Bislang wurden nur 112 Visa erteilt. Der Linksfraktion ist das deutlich zu wenig. Bernd Kastner und Jasmin Siebert berichten.

Johnson bringt sich mit eigenem Brexit-Plan in Stellung. Der frühere Außenminister attackiert Premierministerin May vor dem Parteitag der Konservativen und schlägt eine neue Strategie vor. Sein Ziel ist ein "Super-Kanada-Handelsabkommen" mit der EU. Zum Bericht

EU-Kommission gibt offenbar ehrgeizigeres Klimaziel auf. Klimaschutz-Kommissar Cañete hat den Plan, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 45 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, einem Bericht zufolge doch nicht zum Beschluss vorgelegt. Kanzlerin Merkel hatte sich stets skeptisch geäußert. Die Details

US-Börsenaufsicht verklagt Elon Musk. Der Tesla-Chef soll falsche und irreführende Angaben gegenüber Investoren gemacht haben. Die Aktie seiner Firma gibt nach. US-Medienberichten zufolge prüft auch das Justizministerium den Fall. Hier mehr lesen .

Was wichtig wird

Erdoğan trifft Merkel und Steinmeier. Nach einer Begrüßung durch den Bundespräsidenten ist unter anderem eine gemeinsame Pressekonferenz mit der Kanzlerin geplant. Gegen Abend steht ein Staatsbankett für den türkischen Präsidenten an. Viele deutsche Politiker haben ihre Teilnahme daran aus Protest gegen die Politik Erdoğans abgesagt .

Europaweite Streiks bei Ryanair. Piloten und Flugbegleiter sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen - und zwar in Italien, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Ryanair hat vorsorglich bis zu 195 Europaflüge annulliert. In dem Tarifkonflikt geht es um höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen. Diese Rechte haben Passagiere, wenn ihr Flug ausfällt .

