Trump will Hedgefonds-Manager zum Finanzminister machen. Der vergleichsweise gemäßigte Wall-Street-Mann Scott Bessent soll künftig das US-Finanzministerium führen. Er könnte sich mit dem designierten Handelsminister und Musk-Vertrauten Howard Lutnick einen Machtkampf um Strafzölle liefern. Lutnick ist in Sachen Handelszöllen ein Hardliner. Bessent dagegen plädiert für Zölle light. Zum Artikel

Putin will Mittelstreckenraketen "Oreschnik" in Serie produzieren. Die neue Hyperschall-Mittelstreckenwaffe könne nicht abgefangen werden, so der russische Präsident. Dem Chef seiner Raketenstreitkräfte zufolge kann sie Ziele auf dem ganzen Gebiet Europas angreifen. Die Ukraine entwickelt laut Präsident Selenskij Luftabwehrsysteme, um sich gegen diese neuen Risiken zu wappnen. Zum Liveblog zum Ukraine-Krieg

Weil will Klarheit für VW-Beschäftige bis Weihnachten. „Volkswagen ist aktuell meine größte Baustelle“, sagt Niedersachsens Ministerpräsident. Außerdem fordert er nach dem SPD-Streit um die K-Frage Entscheidungen für Industriehilfen. Zum Interview

Jusos kritisieren „Shit Show“ der SPD-Führung. Die Entscheidung in der K-Frage der SPD sei erst nach einer quälenden Debatte gefallen. Die Jusos machen auf ihrem Bundeskongress mit harten Worten die Parteiführung verantwortlich. Zum Liveblog zur Bundestagswahl 2025

Gesundheitsministerium: Tote und Verletzte bei israelischem Luftangriff auf Beirut. Bei einem heftigen Angriff auf die libanesische Hauptstadt kommen offiziellen Angaben zufolge mindestens vier Menschen ums Leben. Israels Botschafter in Berlin bezeichnet die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Gallant als absurd. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Stuttgart 21 – Baden-Württembergs Verkehrsminister: Wirkt, als wolle Bahn-Vorstand den Bund erpressen. Er sei „fassungslos“, dass Bahn-Chef Lutz immer noch keine Anstalten mache, den Digitalen Knoten Stuttgart umzusetzen, schreibt Verkehrsminister Hermann in einem Brief. Derweil verstricken sich Politik und Bahn in Widersprüche. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen