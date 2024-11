Union will Deutschlandticket nun doch zustimmen. CSU-Chef Söder wollte den Fahrschein am liebsten abschaffen. Doch nun wird er von der Unionsfraktion im Bundestag überstimmt. Das Ticket scheint zumindest für 2025 gesichert zu sein. Um die Finanzierung stemmen zu können, braucht es allerdings eine Gesetzesänderung, die noch in diesem Jahr den Bundestag und Bundesrat passieren muss. Zum Artikel (SZ Plus)

Robert F. Kennedy Jr. soll Trumps Gesundheitsminister werden. Kennedy hat sich als Anwalt für Umweltanliegen großes Ansehen erarbeitet. Seit Jahren aber gleitet er zunehmend ab in die Welt der Verschwörungsthesen. Der bekennende Impfgegner würde unter anderem gerne die staatlichen Lebensmittel- und Seuchenkontrollbehörden abschaffen. Die Zustimmung zu seiner Nominierung dürfte selbst einigen republikanischen Senatoren schwerfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: USA übermitteln offenbar Vorschlag für Waffenruhe in Libanon

Sachsen: CDU und SPD wollen Koalitionsverhandlungen für Minderheitsregierung aufnehmen. Der sächsische CDU-Ministerpräsident Kretschmer wollte eine solche Konstellation bisher vermeiden. Nach dem Aus der Sondierungsgespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wollen die beiden Parteien nun ausloten, was zusammen möglich ist. Weitere Details wollen CDU und SPD in einer Pressekonferenz an diesem Freitag verkünden. Zum Artikel

Schwere russische Drohnenangriffe auf Odessa. Nach ukrainischen Angaben ist bei dem Angriff auf die Hafenstadt im Süden des Landes eine Frau getötet worden, mindestens acht Menschen wurden verletzt. Selenskij kündigt einen Zehn-Punkte-Plan für innere Sicherheit an. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Fast 1800 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel. Zur Konferenz in Aserbaidschan haben mehr Lobbyisten Zugang als Delegierte der zehn Staaten, die am stärksten von der Erderwärmung betroffen sind. In einem Brief an den UN-Klimachef wird gefordert, den Klimagipfel künftig nicht mehr an Öl-Staaten zu vergeben. Zum Artikel

EU-Behörde gibt doch grünes Licht für Alzheimermittel Leqembi. Das Medikament kann im frühen Stadium der Krankheit helfen, die Symptome zu verlangsamen. Heilen kann es nicht. Und es besteht ein Risiko für schwere Nebenwirkungen. Allein in Deutschland leiden eine Million Menschen an Alzheimer. Die finale Entscheidung über das Medikament liegt noch bei der EU-Kommission. Deren Zustimmung gilt aber in der Regel als Formsache. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen