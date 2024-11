Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah scheint trotz Zwischenfällen zu halten. Beide Seiten werfen sich Verstöße vor, der schwere Beschuss hat aber aufgehört. Wie fragil die Feuerpause ist, zeigen Äußerungen von Israels Regierungschef: Netanjahu wies die Armee offenbar an, sich auf „intensiven Krieg“ vorzubereiten, sollte die Hisbollah die Vereinbarung brechen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Tausende demonstrieren nach Georgiens Absage an die EUDie Regierungspartei des Landes erklärt den Beitrittsprozess für gestoppt, nachdem die EU Kritik an der Regierung geübt hat. In der Hauptstadt Tiflis formt sich Widerstand auf den Straßen. Ein Großaufgebot bewaffneter Polizisten riegelt offizielle Gebäude ab. Sicherheitskräfte setzen Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Laut Fernsehberichten gab es mehrere Verletzte und auch Festnahmen. Zum Artikel

Putin droht mit weiteren Einsätzen seiner neuen MittelstreckenraketeAuch die ukrainische Hauptstadt Kiew könne zum Ziel werden, sagt der Kreml-Chef bei einem Besuch in Kasachstan. Den Großangriff in der Nacht auf Donnerstag bezeichnete er als eine Reaktion auf ukrainische Angriffe auf russische Gebiete mit US-Raketen.Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Corona-Risikobewertung: Heftige Kritik an Lauterbach. Weil der Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie nachweislich das Robert-Koch-Institut ausgebremst hat, werden nun Forderungen nach Rücktritt und politischer Aufarbeitung laut. Lauterbach hatte Anfang 2022 die Bewertung des Corona-Risikos entgegen dem Rat des Instituts über Monate nicht herabstufen wollen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen